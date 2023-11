Melatonina coraz częściej podawana dzieciom. Na "problemy ze snem"

Według naukowców z Uniwersytetu Kolorado w Boulder, suplementy z melatoniną podawane są już niemal co piątemu amerykańskiemu dziecku poniżej 14. roku. Największy odsetek stosowania tych środków u nieletnich zaobserwowano wśród nastolatków z grupy wiekowej 10-13 lat. Wyniósł on 19,4 procent. W przypadku dzieci między 5. a 9. rokiem życia był on o 0,9 punktu procentowego niższy. W grupie wiekowej od 1 do 4 lat sięgnął on niemal 6 procent – stwierdzono w opublikowanej przez nich na łamach JAMA Pediatrics pracy.