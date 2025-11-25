Melania Trump odebrała choinkę dla Białego Domu Źródło: CNN

Pierwsza dama USA, Melania Trump, odebrała oficjalnie choinkę dla Białego Domu w poniedziałek. Drzewko zostało przywiezione stylowym wozem konnym. Firma z Michigan, która dostarczyła drzewko, Korson's Tree Farms, zdobyła w lipcu tytuł Wielkiego Mistrza Hodowców Drzewek Bożonarodzeniowych 2025, przyznany przez Krajowe Stowarzyszenie Choinek Bożonarodzeniowych.

Melania Trump odebrała choinkę Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Zgodnie z tradycją pierwsza dama nadzoruje ozdabianie Białego Domu na święta. Podczas poprzedniej kadencji Donalda Trumpa do mediów wyciekło nagranie, na którym Melania odnosiła się do tego właśnie obowiązku. W 2020 roku ujawniła je stacja CNN, ale zostało zarejestrowane dwa lata wcześniej.

Nagranie sprzed lat

Na nagraniu słychać, jak pierwsza dama zwierza się swojej przyjaciółce. Jest sfrustrowana krytyką, której doświadczała z powodu polityki męża. W USA narastała oburzenie w związku z rozdzielaniem rodzin nielegalnie przekraczających południową granicę. Tymczasem Melania Trump musiała wykonywać tradycyjne obowiązki pierwszej damy, takie jak przygotowywania do świąt Bożego Narodzenia.

- Pracuję… jak wół nad świątecznymi sprawami, no wiesz, kogo k***wa obchodzą te świąteczne rzeczy i dekoracje? Ale muszę to zrobić, prawda? - słychać, jak mówi pierwsza dama.

Żona prezydenta dodała też, że kiedy ona zajmuje się Bożym Narodzeniem, to inni pytają: "a co z dziećmi, które zostały rozdzielone?". - Dajcie mi, k***wa, spokój. Mówili coś, kiedy robił to Obama? Nie mogę tam iść, próbowałam połączyć dziecko z matką. Nie miałam na to szans. Muszę przejść przez cały proces i przez prawo - mówiła między innymi pierwsza dama na nagraniu, odnosząc się do polityki poprzednika swojego męża, Baracka Obamy, która jednak różniła się od tej prowadzonej przez Trumpa.

Jak przypomina CNN, za czasów poprzedniego prezydenta dzieci były oddzielane od rodziców tylko wtedy, gdy władze obawiały się o ich dobro lub nie mogły potwierdzić, że dorosły jest ich prawnym opiekunem.

Do nagrania odniosła się wtedy szefowa sztabu Melanii Trump, Stephanie Grisham, która w oświadczeniu skrytykowała Stephanie Wolkoff, z którą Melania rozmawiała, za ujawnienie nagrania.