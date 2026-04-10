Świat Melania Trump zabrała głos. "Wszyscy są zdziwieni, dlaczego akurat teraz" Marcin Złotkowski |

Melania Trump przed oświadczeniem w sprawie Jeffreya Epsteina Źródło: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON

To było niecałe sześć minut, które - jak relacjonuje "New York Times" - wprawiły zgromadzonych w Białym Domu dziennikarzy w osłupienie.

Dość niespodziewanie pierwsza dama Melania Trump zaczęła mówić o Jeffreyu Epsteinie. Zaprzeczyła jakoby miała mieć powiązania z nieżyjącym już amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym. Odniosła się też do plotek o okolicznościach, w jakich poznała swojego męża. Zaapelowała do Kongresu o przesłuchanie ofiar Epsteina.

To o tyle zastanawiające, że do tej pory Biały Dom raczej starał się tę sprawę wyciszyć. Co więc kierowało Melanią Trump?