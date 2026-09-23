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Świat

Melania Trump ogłosiła decyzję. Polska zorganizuje spotkanie

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Spotkanie pierwszych dam w Nowym Jorku
Marta Nawrocka wzięła udział w bankiecie wydawanym przez Melanię Trump
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: YONHAP/PAP/EPA
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Polska pierwsza dama Marta Nawrocka zorganizuje zimą spotkanie w ramach inicjatywy Kształtujemy Razem Przyszłość - ogłosiła pierwsza dama USA Melania Trump na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Inauguracyjny szczyt koalicji Kształtujemy Razem Przyszłość (Fostering the Future Together) odbył się w marcu w Waszyngtonie. Wśród uczestników byli małżonkowie przywódców z 48 krajów, w tym pierwsza dama RP Marta Nawrocka.

We wtorek wieczorem Melania Trump zamieściła na platformie X mapę krajów uczestniczących w jej inicjatywie. "Razem tworzymy wspaniałą mozaikę kultur, języków, historii i tradycji. A jednak jednoczy nas jedna, niezmienna prawda: o przyszłości naszego świata zadecyduje to, co dziś robimy dla naszych dzieci" - napisała pierwsza dama USA.

- Gdy spotkaliśmy się w Białym Domu na inauguracyjnym spotkaniu inicjatywy Kształtujemy Razem Przyszłość, doświadczyliśmy czegoś bardzo niezwykłego. Nasi pierwsi małżonkowie byli zainspirowani, by działać i kilkoro z nich podjęło ważne zobowiązania - powiedziała Melania Trump na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Podziękowała między innymi pierwszej damie RP, która - jak poinformowała - zimą zorganizuje europejskie, regionalne spotkanie w ramach tej inicjatywy.

Kolejne spotkanie inicjatywy Melanii Trump na Florydzie

Amerykańska pierwsza dama zapowiedziała też, że będzie przewodniczyć spotkaniu w ramach tej inicjatywy w grudniu w Miami na Florydzie, gdzie odbędzie się szczyt G20.

- Przywódcom tych wspaniałych państw dziękuję za podjęcie działań na rzecz aktywizacji swoich regionów. Możecie liczyć na moje pełne wsparcie - oznajmiła małżonka amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

Spotkanie pierwszych dam w Nowym Jorku
Spotkanie pierwszych dam w Nowym Jorku
Źródło zdjęcia: YONHAP/PAP/EPA

- Za wiele lat nasze dzieci mogą nie pamiętać spotkań, które odbyliśmy, ani przemówień, które wygłosiliśmy, ale będą żyły z konsekwencjami naszych dzisiejszych działań. Niech więc historia zapisze, że w chwili niezwykłych możliwości przywódcy z całego świata zjednoczyli się w ramach "Fostering the Future Together" i postanowili postawić dzieci na pierwszym miejscu - powiedziała Melania Trump.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Melania TrumpMarta Nawrockadzieci
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