Pierwsza dama Melania Trump wezwała wyborców do ponownego wyboru jej męża na prezydenta USA podczas drugiego dnia konwencji Partii Republikańskiej. W swoim przemówieniu nawiązała między innymi do pandemii COVID-19. - Donald nie spocznie, dopóki nie zrobi wszystkiego, co w jego mocy, aby zaopiekować się wszystkimi dotkniętymi przez tę straszną pandemię - mówiła.

Melania Trump podczas swojego wystąpienia w Ogrodzie Różanym w Białym Domu powiedziała, że nie chce wykorzystać tego cennego czasu na atakowanie drugiej strony, ponieważ, jak widzieliśmy w zeszłym tygodniu, tego rodzaju zachowania służą jedynie dalszemu podziałowi kraju. Unikała więc ataków na demokratów, koncentrując się na ciepłych słowach pod adresem swojego męża oraz podkreślaniu swojej inicjatywy "Be Best". Ma ona na celu przeciwdziałanie znęcaniu się nad dziećmi, w tym w internecie.

- W osobie mojego męża macie prezydenta, który nie przestanie walczyć za was i za wasze rodziny. Widzę, jak on ciężko pracuje dzień i noc. I pomimo bezprecedensowych ataków ze strony mediów i opozycji on się nie podda. W rzeczywistości jeśli powiesz mu, że czegoś nie zrobi, on pracuje jeszcze ciężej - mówiła. - Donald jest mężem, który wspiera mnie we wszystkim, co robię - dodała.