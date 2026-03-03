Logo strona główna
Świat

Złota trumna, dziesiątki wieńców. Tak pochowano najbardziej poszukiwanego człowieka w Meksyku

Pogrzeb El Mencho
Meksyk. Media: pogrzeb barona narkotykowego El Mencho
Źródło: Reuters
W poniedziałek w Meksyku odbył się pogrzeb barona narkotykowego Nemesia Oseguery Cervantesa - podają miejscowe media. Przywódcę Kartelu Nowej Generacji Jalisco (CJNG), znanego jako El Mencho, pochowano pod czujnym okiem licznych żołnierzy i policjantów.

Złota trumna, w której według lokalnych mediów znajdowało się ciało Oseguery Cervantesa, została przetransportowana z domu pogrzebowego w Guadalajarze do Zapopan. W południe w poniedziałek karawan dotarł do Recinto de La Paz, cmentarza położonego na zachód od miasta. Cmentarz był chroniony przez federalne, stanowe i miejskie siły bezpieczeństwa.

Konduktowi żałobnemu towarzyszył zespół grający muzykę regionalną, wywodzącą się z Sinaloa, znaną jako banda. Jak podaje portal CNN Espanol, zabrzmiał m.in. utwór "The Happy Boy" ("Szczęśliwy chłopiec"). Przed karawanem jechały trzy pojazdy wypełnione dziesiątkami kompozycji kwiatowych. Większość została dostarczona bez szarf identyfikujących fundatora. "Na niektórych wieńcach znajdował się wizerunek koguta w kwiatach - Oseguera Cervantes był czasem nazywany Panem Kogutów" - pisze ABC News.

Pogrzeb El Mencho
Pogrzeb El Mencho
Źródło: Francisco Guasco/EPA/PAP

Informację o tym, że El Mencho został pochowany w Zapopan, potwierdził meksykański urzędnik. Poprosił o zachowanie anonimowości.

Pogrzeb El Mencho
Pogrzeb El Mencho
Źródło: Reuters

Dom pogrzebowy pod szczególną kontrolą

Ciało najbardziej poszukiwanego barona narkotykowego w Meksyku i Stanach Zjednoczonych dotarło do domu pogrzebowego w niedzielę w eskorcie ciężarówek cywilnych i wojskowych. Na miejscu obowiązywały wzmożone środki bezpieczeństwa. Wjazd i wyjazd ludzi z domu pogrzebowego kontrolowali żołnierze. Na miejscu znajdował się nawet pojazd wojskowy, który pozostał tam aż do przewiezienia zwłok na cmentarz - informuje CNN Espanol.

Meksykańscy żołnierze przed cmentarzem Recinto de la Paz w Zapopan, 2 marca 2026 r.
Meksykańscy żołnierze przed cmentarzem Recinto de la Paz w Zapopan, 2 marca 2026 r.
Źródło: PAP/EPA/Francisco Guasco

El Mencho nie żyje

59-letni baron narkotykowy był przywódcą budzącego postrach kartelu narkotykowego Jalisco New Generation (CJNG). Zginął podczas operacji wojskowej w stanie Jalisco 22 lutego. Ciało najbardziej poszukiwanego przestępcy w Meksyku zostało zwrócone jego rodzinie - poinformowała 28 lutego prokuratura generalna.

Śmierć El Mencho wywołała falę przemocy ze strony jego kartelu. Doszło m.in. do blokad dróg, podpaleń przedsiębiorstw, odwoływania lotów i ataków zorganizowanej przestępczości na siły bezpieczeństwa. Według władz, w starciach po operacji wojskowej zginęło 25 członków Gwardii Narodowej i ponad 30 członków CJNG, większość z nich w stanie Jalisco.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zamieszki w Meksyku
Wizyta partnerki doprowadziła do śmierci El Mencho. Władze ujawniają szczegóły
Władze Meksyku rozmieściły na zachodzie kraju dodatkowo 2500 żołnierzy
Po śmierci El Mencho kartele sieją przemoc. Dziesiątki zabitych
Przywódcy kartelu Sinaloa, René i Alfonso Arzate-Garcia
10 milionów dolarów za "Żabę" i "Achillesa"

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: Reuters, ABC News, CNN Espanol, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

