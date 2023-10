Przyjmowali komunię, gdy zawalił się dach kościoła. Dziewięć osób nie żyje

Co najmniej dziewięć osób zginęło, a 50 zostało rannych, gdy w kościele w meksykańskim mieście Madero podczas mszy zawalił się dach. Do tragedii doszło, gdy wierni przyjmowali komunię świętą. Na miejscu nadal pracują służby. Poszukują kolejnych 30 osób.

Do tragedii doszło w niedzielę w mieście Madero w stanie Tamaulipas w północno-zachodniej części Meksyku. Podczas mszy świętej w wypełnionym wiernymi kościele zawalił się dach. W zdarzeniu zginęło co najmniej dziewięć osób, w tym troje dzieci, a 50 zostało rannych i trafiło do pobliskich szpitali. Służby nadal poszukują 30 kolejnych osób - przekazał Jorge Cuéllar, rzecznik stanowego Ministerstwa Bezpieczeństwa. Według świadków zdarzenia w świątyni odbywała się uroczystość chrztu. W środku przebywać miało około 100 wiernych.