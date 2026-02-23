Logo strona główna
Świat

Chaos w Meksyku. Komunikat polskiej ambasady

Podpalony samochód widziany na środku drogi w Tijuanie w Meksyku
Wybuch przemocy w Meksyku - wideo bez dźwięku
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Ambasada RP w Meksyku wydała instrukcje dla polskich obywateli przebywających w kraju w związku z nasilającymi się aktami przemocy. Do zamieszek, podpaleń i chaosu doszło po zabiciu przez siły bezpieczeństwa barona narkotykowego El Mencho.

Po zabiciu barona narkotykowego El Mencho w czasie niedzielnej operacji sił bezpieczeństwa kraj zalała fala przemocy.

"W związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, Ambasada RP w Meksyku zaleca wszystkim obywatelom Polski przebywającym w stanie Jalisco oraz ościennych stanach Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit śledzenie i dostosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa władz stanowych" - ostrzegła placówka dyplomatyczna na platformie X.

Podobne ostrzeżenia przekazały ambasady innych krajów, między innymi Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Rosji.

Meksyk. Fala przemocy po śmierci barona narkotykowego

Nemesio Oseguera Cervantes - znany jako El Mencho - był szefem kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion), jednej z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w Meksyku. Był również uznawany za najbardziej poszukiwanego przestępcę w kraju.

Po tym, jak zginął w czasie operacji wojskowej przeprowadzonej w niedzielę o świcie czasu miejscowego, w kraju doszło do brutalnym aktów przemocy. Zamieszki wybuchły głównie na zachodzie i południowym zachodzie, w regionach rzadziej odwiedzanych przez polskich turystów. Do aktów przemocy doszło między innymi w aglomeracji Guadalajary oraz w kurorcie Puerto Vallarta na wybrzeżu Pacyfiku, gdzie podpalono hipermarket Costco.

W popularnym wśród turystów stanie Quintana Roo w niedzielę podpalono co najmniej 11 samochodów. Jak podają lokalne media, uzbrojone grupy miały zmuszać kierowców do opuszczania swoich aut, aby następnie je podpalać. Miało to miejsce głównie na drodze między Cancun a Meridą, przy stacji benzynowej w pobliżu miejscowości Leona Vicario. Media poinformowały o zamknięciu drogi wjazdowej do Cancun od strony Meridy. W niedzielę wieczorem była już ona przejezdna.

Podpalony samochód widziany na środku drogi w Tijuanie w Meksyku
Podpalony samochód widziany na środku drogi w Tijuanie w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/Joebeth Terriquez

Zgłaszane były również podpalenia w innych rejonach, takich jak Playa del Carmen, Tulum i wyspa Cozumel, gdzie odnotowano pożar w jednym z minimarketów.

Meksykańskie media podają, że zaatakowano 51 placówek państwowego banku Meksyku Banco del Bienestar, który obsługuje głównie wypłaty programów socjalnych rządu. W związku z atakami co najmniej cztery banki zamknęły część swoich placówek na terenie między innymi stanów Jalisco, Nayarit i Colima.

El Mencho zabity. W operacji pomogli Amerykanie

El Mencho zabity. W operacji pomogli Amerykanie

Kokaina na łodzi podwodnej. Akcja służb

Kokaina na łodzi podwodnej. Akcja służb

Chaos, podpalenia i dezinformacja

W niedzielę wieczorem nie było oficjalnych doniesień o osobach rannych ani ofiarach śmiertelnych w wyniku tych zdarzeń w stanie Quintana Roo. W Cancun i na Riviera Maya hotele, restauracje, plaże i inne miejsca odwiedzane przez turystów tego dnia funkcjonowały normalnie, a zamieszki w kraju nie zakłócały wypoczynku.

W południowym stanie Oaxaca podpalono pojazdy przy popularnej turystycznej trasie przejazdowej do stanu Chiapas - w miejscowości Juchitan de Zaragoza w Przesmyku Tehuantepec, na wybrzeżu Pacyfiku. Autostrada w tym rejonie w niedzielę wieczór była przejezdna.

Kłęby dymu unoszące się nad miastem Puerto Vallarta w Meksyku
Kłęby dymu unoszące się nad miastem Puerto Vallarta w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/STR

Linie lotnicze United, Southwest i Alaska, a także Air Canada i WestJet/Sunwing ogłosiły w niedzielę odwołanie lotów do Puerto Vallarta, Guadalajary i Manzanillo. Wieczorem lotniska działały normalnie.

Meksykańska gazeta "Milenio" ostrzegła z kolei przed dezinformacją i treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję. Fałszywe przekazy podawały między innymi informacje o rzekomym przejęciu przez kartel lotniska w Guadalajarze czy podpaleniu samolotu.

Opracowała Kamila Grenczyn

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Joebeth Terriquez

MeksykWojny gangów narkotykowych w MeksykuNarkotykiPrzemoc
