Zakaz utworów promujących przemoc wobec kobiet. Może dotknąć wielkie gwiazdy

Wdrożenie nowych przepisów władze miasta Chihuahua ogłosiły 26 lipca. Zgodnie z nimi muzycy, wykonujący podczas publicznych występów na żywo utwory zawierające teksty nawołujące do przemocy wobec kobiet bądź promujące ich seksualizację czy uprzedmiotowienie, będą mogli zostać ukarani grzywną. Maksymalną wysokość grzywny ustalono na 1,2 miliona meksykańskich pesos, czyli równowartość ok. 290 tys. złotych.

Problem dla raperów

Obydwaj artyści cieszą się olbrzymią popularnością. Bad Bunny to jeden z najpopularniejszych artystów w serwisie Spotify, którego tylko jeden z hitów - "Me Pronto Bonito" - został odtworzony ponad 1,45 miliarda razy. Z kolei Peso Pluma to najczęściej odtwarzany artysta w Meksyku, którego hit "Ella Baila Sola" odtworzono w Spotify ponad 751 milionów razy.