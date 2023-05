Zjechała na pobocze, to ostatnia rzecz, jaką pamięta. Rodzina nie ma wątpliwości: Dianę ktoś skrzywdził

33-letnia Diana Pena jechała na rozmowę o pracę. Nie dotarła jednak na miejsce, nie odebrała też córki ze szkoły. W biały dzień zniknęła z autostrady w pobliżu stolicy Meksyku. Znaleziono ją sześć dni później, 70 kilometrów dalej. Nie ma pojęcia, co się wydarzyło. Pamięta jedynie, że zjechała na pobocze, bo zbliżyło się do niej auto kierowane przez kobietę, która zasygnalizowała, że ma pękniętą oponę. Jej rodzina nie ma wątpliwości, że Diana padła ofiarą przestępstwa.

Diana Pena wyszła z domu 24 kwietnia, około 9.30. Jechała do Coyoacan na obrzeżach stolicy Meksyku, gdzie w urzędzie miasta miała spotkanie w sprawie pracy. W pewnym momencie zbliżyło się do niej auto prowadzone przez kobietę, która zasygnalizowała jej, że ma pękniętą oponę. Diana zjechała na pobocze, drugie auto również. To ostatnia rzecz, jaką pamięta z tamtego poranka.