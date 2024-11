Zatrzymanie wysokiego oficera służb bezpieczeństwa po brutalnym morderstwie burmistrza

Jak podaje BBC, we wtorek policja zatrzymała Germana Reyesa, najwyższego rangą funkcjonariusza służb bezpieczeństwa w Chilpancingo. Prokuratorzy nie podali, jaki ma on związek ze śmiercią burmistrza. Sam Reyes zaprzeczył jakimkolwiek związkom ze zbrodnią i stwierdził, że jest kozłem ofiarnym w tej sprawie. Jak wyjaśniał przed sędzią, nie miał żadnego motywu, by wyrządzić krzywdę burmistrzowi, szczególnie, że to on mianował go szefem służb bezpieczeństwa miasta.