Świat

Katastrofa kolejowa w Meksyku. Co najmniej 13 osób zginęło

Katastrofa kolejowa w Meksyku
Katastrofa kolejowa w Meksyku
Źródło: Reuters
Co najmniej 13 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych wskutek wykolejenia się pociągu pasażerskiego w Meksyku. Skład częściowo przechylił się nad krawędzią urwiska. W sprawie przyczyn zdarzenia zostało wszczęte śledztwo.

Do wykolejenia pociągu Tren Interoceánico doszło w niedzielę nieopodal miasta Asunción Ixtaltepec w stanie Oaxaca na południu Meksyku. W wagonach znajdowało się 250 osób, w tym 241 pasażerów i 9 członków załogi.

Meksykańskie władze potwierdziły, że co najmniej 13 osób zginęło, a 98 zostało rannych, z czego 36 wymagało pomocy medycznej. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum przekazała, że pięć osób rannych jest w stanie krytycznym. Poinformowała, że poleciła odpowiednim urzędnikom, w tym sekretarzowi Marynarki Wojennej, by osobiście pojawili się na miejscu katastrofy.

Katastrofa kolejowa w Meksyku
Katastrofa kolejowa w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/LUIS VILLALOBOS

Gubernator stanu Oaxaca Salomón Jara Cruz wyraził "głębokie ubolewanie" z powodu wypadku i zaznaczył, że lokalne władze współpracują z władzami krajowymi, by wspomóc osoby dotknięte tym zdarzeniem.

Katastrofa samolotu marynarki wojennej. Wśród ofiar dwuletnie dziecko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Katastrofa samolotu marynarki wojennej. Wśród ofiar dwuletnie dziecko

Katastrofa kolejowa w Meksyku

Przyczyny wypadku nie są znane. Śledztwo w sprawie zostało wszczęte przez prokuraturę. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać ekipy ratunkowe, które pomagają pasażerom wydostać się z pociągu. Widać też, że skład po wykolejeniu częściowo przechylił się nad krawędzią urwiska.

Katastrofa kolejowa w Meksyku
Katastrofa kolejowa w Meksyku
Źródło: Reuters

Tren Interoceánico zarządzany jest przez meksykańską Marynarkę Wojenną. Łączy wybrzeża Pacyfiku i Zatoki Meksykańskiej. Główna linia została oddana do użytku w 2023 roku w ramach programu ówczesnego prezydenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora - celem było wsparcie rozwoju gospodarczego południowej części kraju i stworzenie alternatywnej dla Kanału Panamskiego trasy transportu towarów.

Katastrofa miała miejsce na głównej trasie pociągu pomiędzy Veracruz i Salina Cruz. Według Marynarki Wojennej skład pociągu liczył cztery wagony i dwie lokomotywy.

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: Reuters, CNN, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

