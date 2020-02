Jeden z sześciu tysięcy pasażerów ma grypę sezonową. Dwa kraje nie wpuściły wycieczkowca

Władze Jamajki i Wielkiego Kajmanu nie zgodziły się na wejście do ich portów wycieczkowca MSC Meraviglia z obawy, że jedna z ponad 6000 osób na pokładzie może być zakażona koronawirusem. Okazało się, że to sezonowa grypa. Statek uzyskał ostatecznie zgodę na wpłynięcie do portu na meksykańskiej wyspie Cozumel.