Wybuch fajerwerków podczas uroczystości religijnych. Nie żyje dziesięć osób
Do zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem w Santa Maria Canchesda w gminie Temascalcingo w Meksyku. W lokalnej parafii trwały uroczystości ku czci patrona miejscowości, a punktem kulminacyjnym miał być pokaz fajerwerków. ABC News opisuje, że na miejscu zebrały się setki osób.
W momencie, gdy w ramach tradycyjnych obchodów mieszkańcy nieśli wykonanego ze słomy byka, także wypełnionego materiałami pirotechnicznymi, nastąpiła eksplozja i wybuchł pożar. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z tego momentu.
Są ofiary śmiertelne i dziesiątki rannych
Media cytują meksykańskie władze, według których wybuch nastąpił w części kościoła, w której przechowywano fajerwerki. Dyrektor stanowej służby ochrony ludności Adrián Hernández Romero potwierdził, że wskutek zdarzenia zawalił się sufit tego pomieszczenia, przygniatając ludzi.
Zginęło co najmniej dziesięć osób. Wśród 64 rannych jest lokalny biskup i dwóch księży. Media podają, że służby pracowały przez wiele godzin, aby wydobyć poszkodowanych.
Świadkowie zdarzenia relacjonują, że wybuchła panika. - To było tuż obok miejsca, w którym ksiądz odprawiał mszę (...). Ludzie zaczęli się popychać, w środku było wielu rannych, wszyscy po nich deptali, to było okropne - opisała w rozmowie z Reutersem Itzel Albarran.