Świat Wybuch fajerwerków podczas uroczystości religijnych. Nie żyje dziesięć osób

Meksyk. Wybuch fajerwerków podczas uroczystości religijnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Felipe Gutiérrez

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Do zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem w Santa Maria Canchesda w gminie Temascalcingo w Meksyku. W lokalnej parafii trwały uroczystości ku czci patrona miejscowości, a punktem kulminacyjnym miał być pokaz fajerwerków. ABC News opisuje, że na miejscu zebrały się setki osób.

W momencie, gdy w ramach tradycyjnych obchodów mieszkańcy nieśli wykonanego ze słomy byka, także wypełnionego materiałami pirotechnicznymi, nastąpiła eksplozja i wybuchł pożar. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z tego momentu.

💥 TRAGEDIA EN FIESTA PATRONAL: 10 MUERTOS Y 64 HERIDOS



Una explosión de material pirotécnico almacenado en una bodega junto a la parroquia dejó 10 personas muertas y 64 lesionadas en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, Estado de México.



El estallido ocurrió durante los… pic.twitter.com/hd4B5XyUsi — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 7, 2026 Rozwiń

Są ofiary śmiertelne i dziesiątki rannych

Media cytują meksykańskie władze, według których wybuch nastąpił w części kościoła, w której przechowywano fajerwerki. Dyrektor stanowej służby ochrony ludności Adrián Hernández Romero potwierdził, że wskutek zdarzenia zawalił się sufit tego pomieszczenia, przygniatając ludzi.

Wybuch fajerwerków na festiwalu religijnym w Meksyku Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Felipe Gutiérrez

Wybuch fajerwerków na festiwalu religijnym w Meksyku Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Felipe Gutiérrez

Zginęło co najmniej dziesięć osób. Wśród 64 rannych jest lokalny biskup i dwóch księży. Media podają, że służby pracowały przez wiele godzin, aby wydobyć poszkodowanych.

Świadkowie zdarzenia relacjonują, że wybuchła panika. - To było tuż obok miejsca, w którym ksiądz odprawiał mszę (...). Ludzie zaczęli się popychać, w środku było wielu rannych, wszyscy po nich deptali, to było okropne - opisała w rozmowie z Reutersem Itzel Albarran.