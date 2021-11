Wypadek autokaru w Meksyku. Zginęło co najmniej 19 osób

W środkowym Meksyku doszło w piątek do katastrofy autokaru. Pojazd jadący z dużą prędkością uderzył w dom, który stał w pobliżu autostrady. Jak podaje miejscowa policja, zginęło co najmniej 19 osób, a 32 zostały ranne.

Do wypadku doszło na autostradzie w Joquicingo, miejscowości w stanie Meksyk, około 70 kilometrów na południowy zachód od Mexico City. Autobus, należący do firmy turystycznej Turismo Tejeda, jechał z gminy Sahuayo w stanie Michoacan do Santuario del Senor de Chalma, miejsca kultu, będącego celem chrześcijańskich pielgrzymek.

Jak podaje stacja ABC News, zginęło co najmniej 19 osób, a 32 - w tym wiele kobiet i dzieci - zostały ranne. Poszkodowanych przetransportowano do pobliskich szpitali ambulansami i częściowo śmigłowcami. Sześć osób, w tym dwoje nieletnich, trafiło do szpitala w Toluca. Pozostałych przewieziono do różnych szpitali w regionie.