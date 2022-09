Trzyletnia dziewczynka obudziła się na własnym pogrzebie. Rodzina natychmiast wezwała karetkę

Mary Jane Mendoza, matka trzylatki, zabrała ją do lekarza, kiedy dziewczynka zaczęła skarżyć się na bóle brzucha, wymiotowała i dostała wysokiej gorączki. Jak przekazała meksykańska gazeta "El Universal", pediatra w Villa de Ramos, jej rodzinnym mieście, zalecił przewiezienie odwodnionego dziecka do szpitala w środkowym Meksyku .

Lekarze w Salinas de Hidalgo Basic Community Hospital zrobili zimny okład z ręczników, podali dziewczynce czopki oraz przepisali leki. Jednak rodzice nie zauważyli żadnej poprawy, udali się do innego lekarza. Ten przepisał inne leki, polecił też karmienie Camili owocami i podawanie jej wody. To również nie przyniosło skutków – trzylatka wciąż wymiotowała. Trafiła do szpitala po raz kolejny.