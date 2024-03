Zabójstwo ośmiolatki i lincz przed wielkopiątkową procesją

Ośmioletnia Camila Gomez zaginęła w środę. Poszła popływać w dmuchanym basenie w domu sąsiadki, Any Rosy Diaz. Nigdy nie wróciła do domu, Kilka godzin później jej matka udała się na policję.

W czwartek rano na przedmieściach Taxco znaleziono ciało dziewczynki, ze śladami uduszenia. Na nagraniach z kamer monitoringu z okolic domu, do którego poszła się bawić dziewczynka, widać było osoby wkładające do samochodu torbę, w której mogły być zwłoki dziecka - według mediów byli to Ana Rosa Diaz i jej partner.

"To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło"

- To wynik złych władz, jakie mamy - oceniła jedna z mieszkanek. - To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło - powiedziała, odnosząc się do morderstwa dziewczynki. - Ale to pierwszy raz, kiedy ludzie coś zrobili - dodała.