Masakra na przedświątecznym spotkaniu. 12 ofiar to młodzi ludzie, "dobrzy obywatele"

Meksykańskie media opisują coraz więcej szczegółów strzelaniny podczas przedświątecznej zabawy w pobliżu Salvatierra w stanie Guanajuato. Wiadomo, że ofiary to młodzi ludzie - "dobrzy obywatele", jak określa ich prezydent miasta. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie uczestników spotkania, zrobione krótko przed strzelaniną.

Jak informowaliśmy wcześniej nieznani sprawcy otworzyli w niedzielę nad ranem ogień do osób zgromadzonych na tradycyjnej, bożonarodzeniowej uroczystości w środkowym Meksyku. Zginęło 12 osób. Kilka godzin po masakrze ujawniono tożsamość niektórych ofiar. Młodzi ludzie w wieku od 17 do 30 lat, to uczestnicy posada - tradycyjnego przedświątecznego spotkania. Organizuje się je w dniach poprzedzających Boże Narodzenie. Jak podano, zginęło 10 mężczyzn i dwie kobiety.