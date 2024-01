Tragiczny wypadek autobusu w Meksyku. Został tylko wrak. Wielu zabitych

Do tragicznego wypadku z udziałem autobusu doszło w północno-zachodnim stanie Sinaloa w Meksyku. Lokalne media przekazały, że zginęło co najmniej 19 osób.

Ciężarówka zderzyła się z autobusem. Oba pojazdy zapaliły się po tym jak doszło do potężnego zderzenia.

Lokalne media donoszą o co najmniej 19 zabitych i nieznanej liczbie rannych, ale władze nie potwierdziły jeszcze danych.

Wiadomo, że autobus jechał z Guadalajary do miasta Los Mochis, jednak nie wiadomo jeszcze, ile osób znajdowało się na pokładzie - podał meksykański portal Infobae.

Gubernator stanu Sinaloa Ruben Rocha Moya wyraził ubolewanie z powodu tragedii. "Składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim osób, które zginęły w nieszczęśliwym wypadku, do którego doszło dziś rano w gminie Elota. Wszystkie instytucje stanowe i federalne współpracują, by zapewnić opiekę rannym" - napisał we wtorek na swoim koncie na platformie X (dawniej Twitter).