Ostrzelane samoloty po zatrzymaniu szefa kartelu narkotykowego, chwile grozy na pokładzie. Nagranie

Samolot meksykańskich sił powietrznych został ostrzelany z broni ręcznej podczas kołowania na międzynarodowym lotnisku Culiacan. Incydent ten może mieć związek z akcją sił bezpieczeństwa i schwytaniem szefa kartelu narkotykowego Ovidio Guzmana. Chwile grozy przeżyli także pasażerowie innego samolotu, lecącego do stolicy kraju. Na nagraniu z wnętrza kabiny widać, jak kryją się poniżej linii okien, chcąc zejść z linii strzałów.

Meksykańskie siły bezpieczeństwa zatrzymały w czwartek lidera kartelu narkotykowego Ovidio Guzmana, syna uwięzionego barona narkotykowego Joaquina "El Chapo" Guzmana. Kilka godzin po tym, jak zatrzymano syna słynnego przemytnika, w mieście Culiacan, stolicy stanu Sinaloa oraz w kilku miejscach tego stanu doszło do zamieszek, blokad dróg oraz przypadków strzelania do funkcjonariuszy policji, a także do samolotów w rejonie lotniska Culiacan.