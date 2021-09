Aborcja w Meksyku. Wyrok Sądu Najwyższego

To wielkie zwycięstwo orędowników zdrowia kobiet i praw człowieka - poinformowała agencja Reutera, komentując wtorkowe orzeczenie meksykańskiego sądu. Przypomniała, że kilka stanów USA podjęło ostatnio kroki w celu ograniczenia dostępu kobiet do aborcji, zwłaszcza chodzi o Teksas, który w zeszłym tygodniu uchwalił najsurowsze prawo antyaborcyjne w kraju.

Orzeczenie Sądu Najwyższego Meksyku otwiera drzwi do możliwości uwolnienia kobiet uwięzionych za aborcję. Może to również doprowadzić do tego, że amerykańskie kobiety w stanach takich jak Teksas zdecydują się podróżować na południe od granicy, aby przerwać ciążę.