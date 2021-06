Po krwawej kampanii wybory wygrywa ruch prezydenta

Nawet 203 miejsca w liczącej 500 deputowanych Izbie Niższej parlamentu może uzyskać lewicowy Ruch Odrodzenia Narodowego Lopeza Obradora. W niedzielę w Meksyku odbyły się wybory federalne i lokalne. Poprzedziła je krwawa kampania wyborcza. Doszło do ponad 900 aktów agresji, a 91 osób zostało zamordowanych.

Jak napisał w poniedziałek meksykański dziennik "El Comercio", istnieje szansa na dokonanie zmiany konstytucji, ponieważ partia prezydencka startowała do wyborów w sojuszu z dwoma innymi ugrupowaniami - Partią Pracy i Partią Zielonych jako koalicja pod nazwą "Wspólnie kształtujemy historię".

Będzie ona jednak możliwa tylko w przypadku, gdy oficjalny wynik wyborów potwierdzi wstępne obliczenia, według których meksykańscy Zieloni uzyskali czterokrotnie większe poparcie niż w wyborach sprzed trzech lat. Koalicja musiałaby wprowadzić do Izby Deputowanych 334 swych przedstawicieli, czyli dwie trzecie.

"Nie chodziło jedynie o głosowanie na konkretną partię"

Koalicja "Naprzod Meksyk" złożona z kilku prawicowych i konserwatywnych partii opozycyjnych, które rządziły krajem przed MORENĄ i zadeklarowały jako swój wspólny cel odsunięcie od władzy lewicowego prezydenta, zdobyła w niedzielnych wyborach od 106 do 117 mandatów.

Partia Rewolucji Demokratycznej może liczyć na 12 do 21 mandatów, a jedno z najstarszych ugrupowań politycznych Rewolucyjna Partia Instytucjonalna (PRI), która pozostaje w opozycji do prezydenta Lopeza Obradora, ma szanse na 63 do 75 mandatów.