Referendum w sprawie sądzenia byłych prezydentów Meksyku za korupcję. Frekwencja dramatycznie niska

W Meksyku odbyło się w niedzielę referendum w sprawie sądzenia byłych prezydentów za korupcję. Zgodnie z intencją obecnego przywódcy państwa Andresa Manuela Lopeza Obradora miało ono otworzyć drzwi do wytyczenia procesów sądowych jego poprzednikom. W głosowaniu udział wzięło niespełna osiem procent Meksykanów. Po to, aby na drodze do wszczęcia procesów zapaliło się zielone światło, potrzebne było poparcie 40 procent meksykańskich wyborców.