W pałacu trwała konferencja prezydenta. Protestujący staranowali drzwi samochodem

Zaginięcie 43 studentów

Do zaginięcia grupy 43 studentów doszło we wrześniu 2014 roku w Ayotzinapa w stanie Guerrero, będącym areną walk karteli narkotykowych. Rodziny zaginionych od dekady domagają się sprawiedliwości. Według raportu komisji powołanej do wyjaśnienia sprawy była to "zbrodnia państwowa", a w zamordowanie i tuszowanie zbrodni zaangażowani byli urzędnicy na różnych szczeblach.