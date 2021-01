"Jak nieodpowiedzialnym i lekkomyślnym trzeba być". Prezydent Meksyku w ogniu krytyki

Na kilka godzin przed udaniem się do szpitala, gdzie potwierdzono u niego zakażenie koronawirusem, prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador odbył lot samolotem rejsowym w towarzystwie kilku swoich współpracowników. Media i politycy krytykują głowę państwa za lekkomyślne podejście do zasad epidemiologicznych.

- Jak nieodpowiedzialnym i lekkomyślnym trzeba być człowiekiem, by zdecydować się na regularny rejs, wiedząc o możliwości zakażenia - powiedział w poniedziałek w rozmowie z publiczną telewizją były lider opozycyjnej Partii Rewolucji Demokratycznej (PRD) Jesus Ortega. - Problem polega na tym, że on jest prezydentem, a prezydent naruszający reguły dotyczące zdrowia publicznego to bardzo zły przykład dla ludzi - ocenił niegdysiejszy sojusznik prezydenta Obradora.