Prezydent Meksyku publikuje tajemnicze zdjęcie. Sugeruje, że widać na nim leśnego ducha

Post został opublikowany na twitterowym profilu Andresa Manuela Lopeza Obradora w sobotę 25 lutego. Dołączono do niego dwa zdjęcia. Jak czytamy w opisie, oba miały zostać wykonane przy okazji prac nad Tren Maya, linią kolejową okrążającą półwysep Jukatan na południu Meksyku , która ma zostać oddana do użytku w 2024 roku.

Prezydent Obrador i leśny duszek

Według opisu zamieszczonego przy tweecie na profilu prezydenta, jedna z fotografii miała zostać wykonana przez pracującego na budowie inżyniera zaledwie trzy dni przed publikacją wpisu. Na zdjęciu widać koronę drzewa na tle nocnego nieba. Między gałęziami dostrzec można coś przypominającego zarys postaci. Dwa jasne punkty wyglądają jak świecące w ciemności oczy, widoczna nad nimi biała poświata może być włosami lub nakryciem głowy. "Wydaje się, że to alux" - czytamy w opisie. Użyte przez niego określenie - "alux" - odnosi się do rodzaju leśnego duszka czy elfa występującego w wierzeniach niektórych ludów Majów z półwyspu Jukatan.

O dziwnym "odkryciu" prezydenta piszą media na całym świecie. Zajęła się nim zarówno miejscowa sekcja hiszpańskiego "El Pais", jak i np. brytyjski "The Independent". "El Pais" zauważa, że nie wydaje się, by publikując zdjęcie prezydent żartował. Podkreśla też, że Obrador ma duży szacunek do dziedzictwa rdzennych kultur Meksyku i ich wierzeń. Jak wyjaśnia hiszpańskojęzyczny dziennik, starożytna cywilizacja Majów, której centralnym ośrodkiem był półwysep Jukatan, okres swojej świetności przeżywała między 300 a 900 rokiem naszej ery. Choć cywilizacja upadła niemal tysiąc lat temu, jej dziedzictwo w regionie wciąż jest żywe. Wpływ kultury Majów można zauważyć w miejscowej kuchni, tradycji, języku czy ubraniach noszonych przez lokalną ludność, zaznacza "El Pais".