Prezydent Meksyku nazwał swego krytyka "hitlerowcem". Protest społeczności żydowskiej i opozycji

Prezydent Meksyku, który w środę porównał politycznego przeciwnika do "hitlerowca", dzień później powtórzył swe słowa. Andres Manuel Lopez Obrador odniósł się w ten sposób do Carlosa Alazrakiego, specjalisty do spraw reklamy i przedstawiciela mniejszości żydowskiej, który krytykował meksykańskie władze za politykę wobec migrantów. Do komentarzy Obradora krytycznie odnieśli się politycy opozycji oraz żydowska społeczność Meksyku.