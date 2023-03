Pojechali do Meksyku na zabieg medyczny, zostali ostrzelani i porwani. Dwie z czterech osób nie żyją

Dwoje z czworga obywateli Stanów Zjednoczonych, ostrzelanych i porwanych w zeszłym tygodniu tuż za meksykańską granicą, nie żyje. Pozostała dwójka została odnaleziona żywa - przekazał we wtorek prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador.

Do porwania doszło w piątek, 3 marca, w przylegającym do amerykańskiej granicy mieście Metamoros. FBI potwierdziło, że van, którym podróżowały cztery osoby, został ostrzelany, a później jego pasażerów uprowadzono .

Informację o odnalezieniu porwanych obywateli Stanów Zjednoczonych prezydent Obrador przekazał we wtorek, 7 marca, rankiem czasu lokalnego. Américo Villarreal, gubernator meksykańskiego stanu Tamaulipas, w którym doszło do porwania, wyjaśnił, że jedna z osób, które przeżyły, jest ranna. Władze nie poinformowały, czy Amerykanie zostali poszkodowani, gdy ostrzelano ich samochód, czy później, gdy byli już w rękach porywaczy.

Członkowie porwanej grupy zostali zidentyfikowani jako: Latavia "Tay" McGee, Shaeed Woodard, Zindell Brown i Eric James Williams. Na razie nie wiadomo, kto z tej grupy jest wśród dwóch osób, które zginęły. W rozmowie z ABC News matka McGee wyjaśniła, że jej córka pojechała go Meksyku na zabieg medyczny. Towarzyszył jej kuzyn, Woodard, który wziął ze sobą dwóch znajomych. Wcześniej media informowały, że grupa przekroczyła granicę, aby "kupić leki". Jak przekazała matka McGee, po przekroczeniu granicy kobieta zadzwoniła do niej i powiedziała, że znajduje się 15 minut drogi od kliniki, do której zmierzała. Później nie było z nią już kontaktu.