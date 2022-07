Meksyk. Pies pomógł w schwytaniu Rafaela Caro Quintero, jednego z najbardziej poszukiwanych bossów narkotykowych

Jedno z najgłośniejszych morderstw w Meksyku

Był poszukiwany za porwanie, torturowanie i brutalne zabójstwo byłego agenta amerykańskiej Agencji ds. Walki z Narkotykami (DEA) w 1985 roku Enrique "Kiki" Camareny, za co 28 lat spędził w więzieniu. Było to jedno z najgłośniejszych morderstw w brutalnych wojnach narkotykowych w Meksyku .

W 2013 roku Quintero został zwolniony z więzienia na mocy orzeczenia meksykańskiego sędziego. Szybko zszedł do podziemia i wrócił do handlu. Władze amerykańskie umieściły go na liście 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI i wyznaczyły 20 milionów dolarów nagrody za jego głowę. To dotychczasowy rekord dla handlarza narkotyków.