Para pojechała na wakacje. Ich ciała znaleziono w pokoju hotelowym

Para prawdopodobnie zatruła się tlenkiem węgla

W Meksyku para przebywała na wakacjach. Jak przekazała Slate, cytowana przez NBC News, podczas wycieczki bardzo źle się czuli i myśleli, że zatruli się jedzeniem, dlatego udali się do szpitala po pomoc. Według relacji kobiety Lutz trafiła na ostry dyżur, gdzie podano jej leki. Potem poczuła się lepiej wróciła do hotelu (informacji na temat dokładnego stanu zdrowia jej partnera nie podano). Slate przekazała, że rodzina kobiety była pewna, że sytuacja wróciła do normy i para dalej cieszy się wakacjami. Wkrótce otrzymali jednak telefon z informacją, że "zmarli spokojnie w swoim pokoju hotelowym we śnie".