"Mysz" w pułapce. Kim jest Ovidio Guzman, syn słynnego "El Chapo"?

Ma 32 lata, ponoć nie lubi luksusów, sportowe samochody go nie interesują, za to jest agresywny i porywczy. Miał zlecić wiele morderstw, w tym piosenkarza, który odmówił zaśpiewania na jego weselu. Handlarzem narkotykami, mimo pochodzenia, miał zostać z wyboru, bo jego rodzina pieniędzy miała tyle, że mógł zostać każdym. Kim jest zatrzymany niedawno Ovidio Guzman, pseudonim "Mysz", syn słynnego barona narkotykowego Joaquina "El Chapo" Guzmana, który - według "El Pais" - jako jedyny z licznych dzieci bossa dorównuje mu sławą?

Meksykańskie siły bezpieczeństwa zatrzymały w czwartek lidera kartelu narkotykowego Ovidio Guzmana, syna uwięzionego barona narkotykowego Joaquina "El Chapo" Guzmana. Kilka godzin po tym, jak zatrzymano syna słynnego bossa, w mieście Culiacan, stolicy stanu Sinaloa oraz w kilku miejscach tego stanu doszło do zamieszek, blokad dróg oraz przypadków strzelania do funkcjonariuszy policji, a także do samolotów w rejonie lotniska Culiacan. Członkowie powiązanych z Guzmanem grup przestępczych najpierw usiłowali uniemożliwić jego wywiezienie z Culiacan, potem chodziło już tylko o to, by siać chaos. Służby szacują, że do soboty w efekcie zamieszek zginęło 29 osób.