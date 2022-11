Pojechali na meksykańskie Święto Zmarłych. Ich ciała znaleziono w wynajętym apartamencie

Ciała trojga młodych Amerykanów znaleziono w wynajętym apartamencie w stolicy Meksyku - poinformowały amerykańskie media. Dwaj mężczyźni i kobieta pojechali do stolicy Meksyku na hucznie obchodzone w tym kraju Día de Muertos, czyli Święto Zmarłych. W środę podano prawdopodobną przyczynę ich śmierci.

Ciała trojga amerykańskich turystów znaleziono w nocy z 30 na 31 października w wynajętym apartamencie w Mexico City. Ofiary zostały zidentyfikowane jako 28-letnia Kandace Florence, 28-letni Jordan Marshall oraz 33-letni Courtez Hall. Cała trójka pojechała do Meksyku na obchody Día de Muertos, meksykańskiego Święta Zmarłych obchodzonego 1 i 2 listopada w powiązaniu z katolickimi uroczystościami Wszystkich Świętych i Zaduszek.

Śmierć w Meksyku

Jak 9 listopada poinformował Bloomberg, ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że przyczyną śmierci amerykańskich turystów mogło być zatrucie tlenkiem węgla, czyli czadem. Wskazują na to wyniki sekcji zwłok, z którymi zapoznali się dziennikarze. Informacja ta nie została jeszcze potwierdzona. Ochroniarze zabezpieczający obiekt, w którym zatrzymali się Amerykanie, kilka godzin po tragedii mieli czuć w powietrzu "silny zapach gazu" - tlenek węgla jest tymczasem bezwonny.

- Możemy potwierdzić śmierć trojga obywateli Stanów Zjednoczonych w Meksyku. Monitorujemy działania lokalnych władz. Ze względu na szacunek dla prywatności rodzin ofiar, w tej chwili nie mamy nic do dodania - powiedział cytowany przez "People" rzecznik Departamentu Stanu USA .

Zatrucia czadem

Jak przypomina "New York Post", zatrucia tlenkiem węgla są poważnym problemem także w Stanach Zjednoczonych, w których każdego roku z tego powodu ginie ok. 430 osób, a 50 tysięcy wymaga pomocy medycznej. Czad zabija także każdego roku ok. 100 osób w Polsce.