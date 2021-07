Dziesiątki zaginionych przy granicy z USA, piechota morska przeprasza. "Prosimy o sprawiedliwość"

Zarzuty dla żołnierzy piechoty morkiej

"Prosimy o sprawiedliwość"

Podczas wtorkowej ceremonii, zorganizowanej w Nuevo Laredo bliscy zaginionych odczytywali ich nazwiska, za każdym razem wspólnie odpowiadając: "obecny". - Prosimy o sprawiedliwość – powiedziała Leticia Martinez Borjas, której mąż, Gabriel Gasper Vazquez, zniknął 26 marca 2018 roku. - Nikt nie zasługuje na to, by żyć z niepewnością, czy jego ukochany żyje, czy nie ma go już na tym świecie - dodała.

Tamaulipas to jeden z najbardziej niebezpiecznych stanów w Meksyku. To tam odnotowuje się najwięcej zaginięć. Do wielu z nich dochodzi na trasach prowadzących do sąsiednich Stanów Zjednoczonych.