Amerykanie ostrzelani i porwani w Meksyku. Służby prowadzą poszukiwania

Służby poszukują Amerykanów porwanych w Meksyku

Ambasador USA w Meksyku Ken Salazar powiadomił, że w incydencie zginął obywatel Meksyku. - Nie mamy wyższego priorytetu, niż bezpieczeństwo naszych obywateli. To jest najbardziej podstawowa rola rządu USA. Urzędnicy z różnych amerykańskich organów ścigania współpracują z władzami meksykańskimi na wszystkich szczeblach rządu, aby doprowadzić do bezpiecznego powrotu naszych rodaków - oświadczył Salazar.

FBI zwróciło się do społeczeństwa o pomoc w odnalezieniu porwanych i wskazaniu osób odpowiedzialnych. Wyznaczyło za to nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów. Departament Stanu USA wystosował do Amerykanów zalecenie, aby nie podróżowali do Tamaulipas. Motywował to przestępczością i porwaniami.