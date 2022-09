"Żydowscy talibowie" ukryli się w dżungli. Nalot policji

Akcja policji miała miejsce w piątek rano. Funkcjonariusze weszli do kompleksu znajdującego się nieco ponad 17 kilometrów na północ od Tapachuli w stanie Chiapas, niedaleko granicy z Gwatemalą. Według źródeł zbliżonych do śledztwa, na które powołuje się BBC, dzieci szybko zostały oddzielone od reszty grupy, by uchronić je od niebezpieczeństwa, jakie mogłaby stanowić reakcja pozostałych członków sekty na zatrzymanie. Trafią do Izraela, gdzie mieszkają ich krewni.