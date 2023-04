"Najbardziej poszukiwana" para przestępców w USA aresztowana. Uratowano pięcioro dzieci

O aresztowaniu 34-letniego Edgara Salvadora Casiana-Garcii i jego partnerki, 38-letniej Araceli Mediny, służby poinformowały 31 marca. Mieszkająca wcześniej w stanie Waszyngton para została zatrzymana w Meksyku . Jak podano na stronie U.S. Marshals' Most Wanted List, Casian-Garcia i Medina usłyszeli zarzut morderstwa pierwszego stopnia, czterech przypadków gwałtu na dziecku oraz trzech przypadków napaści na dziecko.

National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) przekazało, że przy aresztowaniu pary odnaleziono pięcioro dzieci będących pod ich opieką. Podczas piątkowej konferencji prasowej przedstawiciele organizacji wyjaśnili, że cała piątka została już przetransportowana do Stanów Zjednoczonych i umieszczona w ośrodku opiekuńczym.