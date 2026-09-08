Świat Bohaterska interwencja pracownika supermarketu. Uratował dziecko na ruchliwej drodze Adam Styczek |

Bohaterska interwencja pracownika supermarketu. Uratował dziecko na ruchliwej drodze Źródło wideo: SUPER REY DEL AHORRO / Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do zdarzenia doszło w niedzielę. Na nagraniu widać pracownika sklepu "Super Rey del Ahorro" w miejscowości Puebla w Meksyku, obsługującego wózek paletowy, gdy dostrzega on dziecko biegnące w stronę ruchliwej drogi, za którym podążają inni dorośli.

Chwycił dziecko w ostatniej chwili

Mężczyzna zdecydował się pobiec za dzieckiem - w ostatniej chwili chwycił je i odskoczył sprzed nadjeżdżającego samochodu. Po chwili maluch został przekazany nadbiegającym opiekunom.

Reutersowi udało się potwierdzić lokalizację na podstawie budynków, drzew i układu drogi, które odpowiadały materiałom archiwalnym oraz zdjęciom satelitarnym tego obszaru. Datę zweryfikowano na podstawie oryginalnych metadanych pliku, które były zgodne z oznaczeniem czasu zarejestrowanym przez kamerę monitoringu.