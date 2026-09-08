Bohaterska interwencja pracownika supermarketu. Uratował dziecko na ruchliwej drodze
Do zdarzenia doszło w niedzielę. Na nagraniu widać pracownika sklepu "Super Rey del Ahorro" w miejscowości Puebla w Meksyku, obsługującego wózek paletowy, gdy dostrzega on dziecko biegnące w stronę ruchliwej drogi, za którym podążają inni dorośli.
Chwycił dziecko w ostatniej chwili
Mężczyzna zdecydował się pobiec za dzieckiem - w ostatniej chwili chwycił je i odskoczył sprzed nadjeżdżającego samochodu. Po chwili maluch został przekazany nadbiegającym opiekunom.
Reutersowi udało się potwierdzić lokalizację na podstawie budynków, drzew i układu drogi, które odpowiadały materiałom archiwalnym oraz zdjęciom satelitarnym tego obszaru. Datę zweryfikowano na podstawie oryginalnych metadanych pliku, które były zgodne z oznaczeniem czasu zarejestrowanym przez kamerę monitoringu.
Źródło: Reuters