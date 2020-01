Imigrantom zamknięto granicę. Rzucili się przez rzekę

Setek imigrantów zmierzających od tygodnia do Stanów Zjednoczonych, nie wpuszczono w poniedziałek do Meksyku. Ludzie - słysząc taką decyzję - ruszyli przez rzekę, próbując przekroczyć granicę nielegalnie.

Jak podaje BBC, wielu udało się przedrzeć i dostać do Meksyku. Według niektórych źródeł, policja użyła gazu łzawiącego. W odpowiedzi imigranci mieli rzucać w funkcjonariuszy kamieniami. Do rozmów z władzami dopuszczono ośmiu z nich. Przekazali oni list do meksykańskiego prezydenta Manuela Lopeza Obradora. Podkreślili w nim prośby o pozwolenie na pozostanie w kraju, zobowiązali się także do przestrzegania prawa.