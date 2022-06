Małpka w kamizelce kuloodpornej znaleziona martwa po strzelaninie. Dzień później złapano tygrysa

W miejscowości Texcaltitlan w Meksyku doszło do strzelaniny pomiędzy członkami narkotykowego gangu i służbami federalnymi. Podczas wymiany ognia zginęło 11 członków kartelu oraz mała małpka w skrojonej na miarę kurtce, pieluszce i kamizelce kuloodpornej. Dzień później na ulicach innego miasta schwytano tygrysa, najprawdopodobniej również należącego do meksykańskiego kartelu.

We wtorkowej strzelaninie w Texcaltitlan zginęli członkowie kartelu La Familia Michoacana. Na miejscu znaleziono także ciało czepiaka - małej małpki. Nie wiadomo, czy zwierzę zginęło od kuli. Ma to dopiero ustalić sekcja przeprowadzona przez wyspecjalizowanego weterynarza.

Tygrys złapany na ulicach miasta

Dzień po strzelaninie meksykańskie władze poinformowały o schwytaniu tygrysa bengalskiego. Doszło do tego w miejscowości Tecuala w stanie Nayarit, niedaleko granicy stanu Sinaloa, z którego pochodzi słynny kartel o tej samej nazwie. Zaalarmowana doniesieniami obywateli prokuratura ustaliła, że zwierzę trzymane było nielegalnie. Ważący ok. 200 kg kot miał usunięte pazury i stępione kły, ale i tak budził postrach, przechadzając się po ulicach Tecuali. Słychać to na krążącym po sieci nagraniu. Kończy się ono złapaniem 200-kilogramowego kota przez człowieka.