Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trzy razy więcej zaginięć niż dekadę temu. "Problem wymknął się spod kontroli"

Przemoc w Meksyku
Policja odkryła 32 ciała na terenie opuszczonego gospodarstwa w stanie Guanajuato w Meksyku
Źródło: Reuters, Guanajuato prosecutor's office handout
Rośnie liczba osób, które zaginęły w Meksyku, a ich los pozostaje nieznany - alarmują eksperci w nowym raporcie. W ciągu dekady zwiększyła się ponad trzykrotnie. Szacuje się, że obecnie nieznany jest los łącznie ponad 130 tysięcy osób. Ma to związek z działalnością gangów.

Według nowego raportu ośrodka badań México Evalúa, w ostatnich dziesięciu latach w Meksyku odnotowano o 213 proc. więcej przypadków zaginięć ludzi. Autorzy dokumentu opisują, że podczas gdy w 2015 roku zarejestrowano 4114 przypadków zaginięć, to w 2025 roku były to już 12 872 przypadki. Osób tych nigdy nie odnaleziono i nie wiadomo, co się z nimi stało.

Policjanci ochraniali morderców. 92 funkcjonariuszy aresztowanych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Policjanci ochraniali morderców. 92 funkcjonariuszy aresztowanych

Zaginięcia w Meksyku

Autorzy dokumentu wskazali, że najczęściej do zaginięć ludzi dochodzi w stanach Sinaloa, Sonora i Kalifornia Dolna, które wyróżnia poziom przemocy. Na ich terenie działa wiele grup przestępczych, wysokie są wskaźniki zabójstw.

Armando Vargas, analityk ds. bezpieczeństwa z Mexico Evalua zauważył, cytowany przez "Guardiana", że wzrost liczby zaginięć odzwierciedla nie tylko zwiększającą się dominację gangów, ale także dywersyfikację ich działalności, która wykracza już poza sam przemyt narkotyków. Według niego wskutek rywalizacji grup "unicestwia się" ich członków, a ukrywanie ciał pomaga w tuszowaniu rzeczywistej liczby zabójstw. Do tego dochodzą przypadki porwań i handlu ludźmi oraz organami, wyliczył.

Przemoc w Meksyku

Liczba zaginięć w Meksyku zaczęła rosnąć na początku XXI wieku. Szacuje się, że obecnie nieznany jest los łącznie ponad 130 tys. osób. Uważa się jednak, że dostępne statystyki są i tak zaniżone. - To problem, który wymknął się spod kontroli na poziomie krajowym - ocenił Vargas. Jego zdaniem zaginięcia ludności "odzwierciedlają śmiertelną przemoc", której doświadcza Meksyk.

Za aktywnością gangów nie nadążają meksykańskie władze, podkreślił "Guardian". Gazeta cytuje statystyki ONZ, według których ponad 96 proc. przestępstw w Meksyku pozostaje nierozwiązanych. W 2018 roku rząd powołał Krajową Komisję Poszukiwawczą, której zadaniem było odnajdywanie osób zaginionych, zachęcanie większej liczby osób do zgłaszania zaginięć swoich bliskich oraz stworzenie platformy, na której rejestrowano by przypadki zaginięć w całym kraju.

Komisja dysponowała jednak niewielkimi środkami finansowymi, a platforma szybko stała się narzędziem walki politycznej - przypomina gazeta. Brak skutecznych działań władz sprawia, że rodziny zaginionych tworzą spontanicznie zespoły, które zajmują się w całym kraju poszukiwaniem swoich bliskich.

32 rozczłonkowane ciała na terenie gospodarstwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

32 rozczłonkowane ciała na terenie gospodarstwa

Opracowała Paulina Borowska / az

Źródło: "The Guardian", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
MeksykWojny gangów narkotykowych w MeksykuNarkotykiPrzemoc
Czytaj także:
imageTitle
Uderzenie prosto w sędziego. "Bardzo bolesne"
EUROSPORT
Ześlizgnięcie się podczas wejścia na Rysy
Sto metrów w dół z najwyższego szczytu Polski. "Uważajcie"
METEO
Rękopis trafił do Wrocławia
Skradziony rękopis z XV wieku wrócił do Wrocławia
Wrocław
imageTitle
Szaleństwo w klubie Tomasiaka. Telefony się urywają
EUROSPORT
Niemcy walczą z Francuzami
Zacięta walka o ćwierćfinał
RELACJA
Poszukiwany listem gończym zatrzymany na parkingu w Jędrzychowicach
"Łowcy głów" wytropili mężczyznę poszukiwanego za przestępstwa seksualne
Katowice
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki
WARSZAWA
Szyby oszronione. Kierowca otworzył drzwi i pojechał
Kierowca nie odśnieżył auta, jechał i patrzył na drogę przez otwarte drzwi
Trójmiasto
Pacjentka zgłosiła się z wysoką gorączką (zdjęcie ilustracyjne)
Przypadki dengi w Krakowie. Dwójka nastolatków w szpitalu
Zdrowie
Wypadek polskiego autokaru na Słowacji
Tragiczny wypadek polskiego autokaru. Słowacki kierowca: zrobiłem, co w mojej mocy
Świat
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Kolejny kraj bierze pod lupę platformę Elona Muska
BIZNES
Instytut Pokoju USA w Waszyngtonie
Wiadomo, kto poleci na spotkanie Rady Pokoju
Polska
Śnięte ryby w stawie w Białymstoku
Tysiące śniętych ryb w miejskim stawie
Białystok
dzieci telefon media społecznościowe
Media społecznościowe nie dla dzieci? Wymowne wyniki sondażu
Polska
praca biuro laptop shutterstock_2689396587
Milion w dwa dnia. "Cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu"
BIZNES
Puławy Azoty
Uruchomił hamulec ręczny w pociągu z cysternami. Decyzja prokuratury
Lublin
Dominique LeBlanc, Marcelo Ebrard
Sąsiedzi dogadują się za plecami USA. "Będziemy przygotowywać plan działania"
BIZNES
rumunia stalaktyty lod shutterstock_606470834
Odkryli bakterie zamrożone przez pięć tysięcy lat. "To zagrożenie, ale i obietnica"
METEO
Tragiczny wypadek pod Przasnyszem
Zjechał na przeciwny pas, zderzył się z ciężarówką, zginął
WARSZAWA
Billy Steinberg
Billy Steinberg nie żyje. Był autorem wielkich hitów
Kultura i styl
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant wjechał w ogrodzenie. Był nietrzeźwy
Ćwiczenia 65. Brygady Zmechanizowanej Ukrainy w regionie zaporoskim
Sytuacja w Zaporożu. "Redukcja rosyjskich postępów w kilku sektorach"
Świat
imageTitle
"Startuję w tych samych bokserkach"
EUROSPORT
imageTitle
"Nie stałam na nogach od ponad tygodnia". Vonn przemówiła z domu
EUROSPORT
Thomas Pritzker
Pokłosie akt Epsteina. Miliarder i prezes sieci hoteli rezygnuje
BIZNES
Lodowe jaskinie w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore
Ostatni raz były otwarte 11 lat temu. Pomogły mrozy
METEO
imageTitle
Euforia w kabinie komentatorów. Ten komunikat zmienił wszystko
EUROSPORT
Kierowca Mustanga został zatrzymany za brawurową jazdę
O 90 km/h za szybko. Kierowca Mustanga z wysokim mandatem
Katowice
Mężczyzna przygnieciony przez balot siana. Nie żyje
Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez balot siana
Trójmiasto
Jerzy Słonka
Jerzy Słonka nie żyje. Wystąpił w kultowych polskich produkcjach
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica