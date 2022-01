Tragiczny wypadek na autostradzie w Meksyku. Kilkanaście ofiar

Do tragicznego wypadku doszło na autostradzie w pobliżu miasta Lagos de Moreno w środkowym Meksyku. Dwanaście osób zginęło, a 11 osób zostało rannych po tym jak van przewrócił się i wpadł do rowu.

Służby miały problem z dotarciem do ofiar wypadku. Lokalne władze stanu Jalisco informowały wcześniej o siedmiu ofiarach, które były wciąż zakleszczone w pojeździe. Łącznie w wypadku zginęło 12 osób, a 11 zostało rannych.

Meksyk - tragiczny wypadek na autostradzie

Do wypadku doszło w pobliżu miasta Lagos de Moreno, na autostradzie łączącej stany Guanajuato i Jalisco. Jak podała agencja Reutera, van przewrócił się na bok i wpadł do rowu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.