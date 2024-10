Zabójstwo księdza

Ksiądz został zabity przez dwóch mężczyzn na motocyklu, którzy otworzyli ogień do jego pojazdu w mieście San Cristobal de Las Casas. Do zdarzenia doszło w niedzielę wcześnie rano, kiedy ojciec Marcelo wracał do swojej parafii po odprawieniu mszy w dzielnicy Cuxtitali. Według relacji dziennika „El Sol de Mexico” ksiądz jechał samochodem, gdy bandyci na motorze zaczęli do niego strzelać, trafiając go co najmniej cztery razy.