Krwawy atak na boisku piłkarskim. 11 osób nie żyje

Grupa uzbrojonych napastników zabiła 11 osób i raniła 12 innych na boisku piłkarskim po meczu w meksykańskim mieście Salamanca - poinformował w niedzielę na Facebooku burmistrz tej miejscowości Cesar Prieto. Motyw ataku nie jest znany.

Meksykański magazyn "Proceso" powiadomił, powołując się na osoby obecne na miejscu zdarzenia, że napastnicy oddali ponad sto strzałów.

"Godny ubolewania i tchórzliwy" atak w Meksyku

Wśród rannych w "godnym ubolewania i tchórzliwym" ataku podczas spotkania towarzyskiego w społeczności Loma de Flores znalazła się kobieta i dziecko – zaznaczył Prieto, opisując te wydarzenia jako poważny przejaw rozpadu społecznego.

"Ten incydent jest kolejnym w z serii aktów przemocy, których niestety doświadczamy w naszym stanie, a zwłaszcza w Salamance" - ocenił burmistrz. "Niestety, grupy przestępcze próbują podporządkować sobie władze, ale nie osiągną tego celu - zapewnił.

Prokuratura wszczyna postępowanie

Prokuratura generalna stanu Guanajuato, w którym znajduje się Salamanca, poinformowała, że w sprawie ataku wszczęto dochodzenie. W oświadczeniu prokuratury napisano, że koordynuje ona działania z władzami miejskimi, stanowymi i federalnymi w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie, ochrony jego mieszkańców i znalezienia prawdopodobnych sprawców.

"Odpowiedzialni (za atak - red.) zostaną odnalezieni" - zaznaczył burmistrz Prieto w komentarzu na Facebooku.

Reuters zaznaczył, że leżący w środkowej części kraju stan Guanajuato jest jednym z najbardziej niebezpiecznych stanów w Meksyku.

