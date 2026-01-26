Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Krwawy atak na boisku piłkarskim. 11 osób nie żyje

Funkcjonariusze Meksykańskiej Gwardii Narodowej w Salamance
Atak w meksykańskiej Salamance
Źródło: Reuters
W meksykańskim mieście Salamanca doszło do ataku uzbrojonych napastników. Zginęło 11 osób, a 12 zostało rannych. Lokalna prokuratura wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

Grupa uzbrojonych napastników zabiła 11 osób i raniła 12 innych na boisku piłkarskim po meczu w meksykańskim mieście Salamanca - poinformował w niedzielę na Facebooku burmistrz tej miejscowości Cesar Prieto. Motyw ataku nie jest znany.

Meksykański magazyn "Proceso" powiadomił, powołując się na osoby obecne na miejscu zdarzenia, że napastnicy oddali ponad sto strzałów.

"Godny ubolewania i tchórzliwy" atak w Meksyku

Wśród rannych w "godnym ubolewania i tchórzliwym" ataku podczas spotkania towarzyskiego w społeczności Loma de Flores znalazła się kobieta i dziecko – zaznaczył Prieto, opisując te wydarzenia jako poważny przejaw rozpadu społecznego.

"Ten incydent jest kolejnym w z serii aktów przemocy, których niestety doświadczamy w naszym stanie, a zwłaszcza w Salamance" - ocenił burmistrz. "Niestety, grupy przestępcze próbują podporządkować sobie władze, ale nie osiągną tego celu - zapewnił.

Funkcjonariusze meksykańskiej Gwardii Narodowej w Salamance
Funkcjonariusze meksykańskiej Gwardii Narodowej w Salamance
Źródło: PAP/EPA/STRINGER

Prokuratura wszczyna postępowanie

Prokuratura generalna stanu Guanajuato, w którym znajduje się Salamanca, poinformowała, że w sprawie ataku wszczęto dochodzenie. W oświadczeniu prokuratury napisano, że koordynuje ona działania z władzami miejskimi, stanowymi i federalnymi w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie, ochrony jego mieszkańców i znalezienia prawdopodobnych sprawców.

"Odpowiedzialni (za atak - red.) zostaną odnalezieni" - zaznaczył burmistrz Prieto w komentarzu na Facebooku.

Reuters zaznaczył, że leżący w środkowej części kraju stan Guanajuato jest jednym z najbardziej niebezpiecznych stanów w Meksyku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/akw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STRINGER

Udostępnij:
TAGI:
MeksykSłużby wojskowePrzemoc
Czytaj także:
imageTitle
Świątek wkrótce gra o ćwierćfinał Australian Open
EUROSPORT
shutterstock_2237402455
Sprzedaż detaliczna, PKB i stopa bezrobocia. Taki będzie tydzień w gospodarce
BIZNES
W zlikwidowanym laboratorium było ponad pół tony klofedronu
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium
Wrocław
Liderzy zaufania - styczeń 2026 r.
Sondaż zaufania do polityków. Komu rośnie, komu spada
Polska
imageTitle
To musiało boleć. Potężne uderzenie prosto w twarz
EUROSPORT
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Alert RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu".
METEO
Adam Szłapka
Politycy PiS w relacjach z USA "nie traktują Polski poważnie". "Jak wasala, ubogiego krewnego"
Polska
31-letniemu kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
Bez prawa jazdy, za to z promilami. Próbował uniknąć kontroli
Katowice
Zima, kolej, tory
Gołoledź nie tylko na drogach. Odwołane i opóźnione pociągi
METEO
Awaria taboru, utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria pociągu na stacji Warszawa Zachodnia. Opóźnienia
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Odwołane zajęcia w szkołach i przedszkolach. Z powodu pogody
Szczecin
Z salonu skradziono włosy warte 800 tysięcy złotych
Zamaskowany sprawca ukradł włosy warte 800 tysięcy złotych. Zatrzymano 29-latka
WARSZAWA
Agenci federalni USA obok Alexa Prettiego
Nie trzymał broni tylko telefon. Nagranie przeczy temu, co mówi administracja Trumpa
Świat
Czołowe zderzenie, siedem osób w szpitalu
Siedem osób, w tym troje dzieci, w szpitalu
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_1707579733
Rekordowe wyniki w polskich portach
BIZNES
imageTitle
Obrończyni tytułu za burtą Australian Open
EUROSPORT
bangor crash
Katastrofa prywatnego samolotu. Startował podczas burzy śnieżnej
Świat
Wójt wsparł między innymi remont garażu przy remizie OSP Sąsiadka
Spełnia obietnicę, co miesiąc oddaje 10 procent pensji
Lublin
2601N072X KNAPIK 01
Wdowa po żołnierzu o słowach Trumpa. "To cios w serce"
Świat
"Toksyczne działanie pleśni jest bardzo poważne"
Na ścianach siłowni wyrosły grzyby. "To miejsce powinno zostać zamknięte"
Mateusz Mżyk
43 min
15
"W porównaniu z tym, co było 20 lat temu, to jest kosmos"
Wywiad medyczny
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Dwuletnia dziewczynka postrzelona z broni myśliwskiej
Polska
imageTitle
Słoweńcy komentują decyzję o wycofaniu się z konkursu. "Zostaliśmy skrzywdzeni"
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Wojna frakcji w PiS. "Ludzie boją się, mają rodziny na utrzymaniu"
Patryk Michalski, Dariusz Kubik
Protestujący gromadzą się przed biurami ICE w Minneapolis
Obama o "sygnale alarmowym dla nas wszystkich", Clinton o "jednym z tych momentów"
Świat
Antyamerykański billboard na placu Enqelab w centrum Teheranu
Córka ważnego irańskiego urzędnika wyrzucona z pracy na amerykańskiej uczelni
Świat
Filipiński członek załogi statku towarowego M/V Devon Bay otrzymuje pomoc po zejściu ze statku
Katastrofa statku. Nie żyje 15 osób, wielu zaginionych
Świat
34. finał WOŚP
Kolejny rekord WOŚP, Kaczyński o koalicji z Braunem, groźna gołoledź
TO WARTO WIEDZIEĆ
Opady marznące, śnieg z deszczem
W wielu miejscach przyda się parasol
METEO
34. Finał WOŚP
Rekordowe zakończenie Finału. Tak go relacjonowaliśmy
RELACJA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica