Nazwa, która "nadaje się tylko do zmiany". Zniknie z map Meksyku

Prezydent Meksyku zapowiedział, że Zatoka Kalifornijska, nazywana w Meksyku Morzem Cortesa, zmieni swoją nazwę. Podkreślił, że ta nazwa jest nieadekwatna i "nadaje się tylko do zmiany".

Polityk nawiązał do hiszpańskiego konkwistadora, opowiadając o swojej ostatniej podróży do rejonów znajdujących się u brzegów Morza Cortesa. Podkreślił, że ta nazwa jest nieadekwatna i "nadaje się tylko do zmiany".