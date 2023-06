Szukano pracowników call center, znaleziono kilkadziesiąt worków z ludzkimi ciałami

Do odkrycia pierwszej torby doszło we wtorek po południu przy jednej z polnych dróg prowadzących do wąwozu Mirador del Bosque w meksykańskiej miejscowości Zapopan. Między leżącymi tam głazami znaleziono czarny worek w którym znajdowała się ludzka noga - relacjonuje lokalny portal El Occidental. Z uwagi na skalistą budowę terenu i bliskość krawędzi wąwozu, pozostałe prace prowadzono z wykorzystaniem drona i helikoptera. W akcję prokuratury zaangażowano też jednostki straży pożarnej i policji.

W środę poinformowano o odnalezieniu 45 worków wypełnionych fragmentami męskich i żeńskich ciał. Teren jest wciąż przeczesywany, z uwagi na co liczba to może wzrosnąć.

Worki pełne ciał

Choć na zwłoki natrafiono podczas prac poszukiwawczych związanych z zaginięciem siedmiorga pracowników call center, prokurator Luis Joaquín Méndez Ruiz podkreśla, że na ten moment nie potwierdzono, czy należą one do zaginionych. Nie było również jak dotąd możliwe ustalenie, do ilu łącznie osób znalezione szczątki należały. Wszystkie szczątki przesyłane są do Instytutu Nauk Kryminalistycznych w Jalisciense (IJCF) celem ich identyfikacji. Bez względu na makabryczne odkrycie w wąwozie, poszukiwania zaginionych są kontynuowane.