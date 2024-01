Kartel założył mieszkańcom bezprzewodowy internet. I to był początek kłopotów

Kartel założył internet

Nowy biznes karteli narkotykowych

Jak wskazuje brytyjski "Guardian", meksykańskie kartele od dawna korzystają z nielegalnych sieci wież radiowych i prowizorycznego internetu, by komunikować się z innymi organizacjami przestępczymi i unikać organów ścigania. Wykorzystywanie takich wież transmisyjnych do wyłudzania pieniędzy wpisuje się też w szerszy trend w kraju, twierdzi Falko Ernst, analityk Crisis Group, organizacji prowadzącej badania nad przemocą na świecie. Cytowany przez "Guardiana" ekspert zauważył, że około 200 uzbrojonych grup przestępczych działających w Meksyku nie koncentruje się już wyłącznie na handlu narkotykami, ale "staje się de facto monopolistami niektórych usług i innych legalnych rynków". Wskazał, że gangi na niektórych obszarach Meksyku nakładały podatki na podstawowe produkty żywnościowe czy produkty importowane, zinfiltrowały także lukratywne rynki uprawy awokado i limonki w Michoacán, a także część lokalnego przemysłu wydobywczego. "To naprawdę stało się dla nich czymś w rodzaju wszechstronnej gry. I nie jest to już specyficzne dla żadnego konkretnego towaru czy rynku. Chodzi o utrzymanie terytorium za pomocą przemocy", powiedział Ernst. Jak ocenił, w tej sposób kartele zyskują coraz większą kontrolę nad dużymi obszarami Meksyku, w efekcie tworząc "lenna". ZOBACZ TEŻ: Meksyk. 12 zabitych w czasie uroczystości bożonarodzeniowej