Świat

Czarny dym nad kurortem. Odwet za śmierć El Mencho widoczny na zdjęciach satelitarnych

Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu - zdjęcie satelitarne z 22 lutego 2026 roku
Zdjęcia satelitarne z 22 lutego 2026 roku pokazują pożary w Puerto Vallarta - wideo bez dźwięku
Źródło: Reuters/Vantor
Zdjęcia satelitarne pokazują skalę niedzielnych pożarów w Puerto Vallarta. W tym popularnym meksykańskim kurorcie doszło do wybuchu przemocy po śmierci El Mencho, szefa kartelu narkotykowego Jalisco Nueva Generacion. We wtorek, według relacji świadków, w mieście było już spokojnie.

W niedzielę w Puerto Vallarta, kurorcie nad Oceanem Spokojnym w meksykańskim stanie Jalisco, pożary pojawiły się w kilkudziesięciu miejscach - jak policzyli dziennikarze agencji prasowej Reuters. Na zdjęciach satelitarnych widać płonące samochody, a w niektórych miejscach - barykady.

Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie "El Mencho", przywódcy kartelu
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Źródło: Vantor
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Źródło: Vantor
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Źródło: Vantor
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Źródło: Vantor
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Źródło: Vantor
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu
Źródło: Vantor

Najbardziej poszukiwany przestępca w Meksyku - Nemesio Oseguera Cervantes, szef kartelu narkotykowego znany jako El Mencho - został zabity przez armię w niedzielę nad ranem. Wywołało to odwetową falę przemocy ze strony jego organizacji, czyli Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Śmierć poniosło ponad 60 osób - podały w poniedziałek władze.

We wtorek Polacy, którzy mieszkają lub przebywają obecnie turystycznie w Meksyku, przekazali Polskiej Agencji Prasowej, że życie wraca do normalności, a w kurortach zamieszki ustały.

El Mencho zabity

Miejsce pobytu przywódcy kartelu narkotykowego CJNG meksykańskie służby namierzyły dzięki jego partnerce. 21 lutego wsiadła do samochodu z szoferem, doprowadzając żołnierzy do chaty w lesie w Tapalpie w stanie Jalisco, w której - jak ustalono - przebywał z ochroną El Mencho. W niedzielę 22 lutego armia odnalazła poszukiwanego szefa CJNG.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Meksyk, wojsko na drodze (23.02.2026)
Zaprowadziła żołnierzy prosto do kryjówki. Kim jest kobieta, przez którą wpadł El Mencho
Członkowie meksykańskiego kartelu CJNG patrolują kontrolowane przez siebie terytorium w pobliżu miasta Uruapan. Zdjęcie z 2023 roku
Ich macki sięgają dalej, niż sobie wyobrażasz. Kim są ci ludzie?
Marcin Złotkowski
Nemesio Oseguera-Cervantes
Z sadyzmu robił widowisko. Kim był El Mencho?

Przed rozpoczęciem ataku nad teren, gdzie ukrywał się Cervantes, skierowano wojskowego drona. Nagrał działania ochroniarzy, potwierdzając w ten sposób dokładne miejsce pobytu barona narkotykowego. Rankiem 22 lutego armia przedarła się przez pierścienie bezpieczeństwa kartelu CJNG i otoczyła El Mencho w zalesionym terenie. W akcję zaangażowane były meksykańskie siły powietrzne i siły specjalne.

Kartel przeprowadził kontratak, w wyniku którego siły federalne zabiły czterech jego członków i raniły trzech innych, w tym przywódcę CJNG, który zmarł w czasie transportu lotniczego do szpitala. Dwie osoby zostały zatrzymane. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono wyrzutnie rakiet zdolne do zestrzeliwania samolotów i niszczenia pojazdów opancerzonych.

OGLĄDAJ: Polski podróżnik zamordowany w Meksyku
pc

Polski podróżnik zamordowany w Meksyku

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Filip Czerwiński/ft

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vantor

Tagi:
MeksykPolicjaPrzestępstwaNarkotyki
