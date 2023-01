Meksyk rozmieszcza w metrze tysiące gwardzistów po serii "nietypowych działań"

"Nietypowe działania" w metrze

Jak przypomina Reuters, 7 stycznia doszło do zderzenia pociągów, w którym jedna osoba zginęła, a 57 zostało rannych. Według burmistrz tego samego dnia na innej stacji doszło do "innego problemu", kolejny "wypadek" miał miejsce następnego dnia, a 11 stycznia jeszcze kolejny z udziałem wagonu serwisowanego dzień wcześniej. - W metrze dochodzi do nietypowych działań - stwierdziła Claudia Sheinbaum nie przekazując szczegółów dotyczących charakteru tych problemów i wypadków.

"Nie sądzę, by to był sabotaż"

- Nie sądzę, by to był sabotaż, doszło do spięcia lub czegoś, ponieważ na torach metra są szczury i one przegryzły kable - stwierdził jeden z pasażerów, Diego Alberto Lara. - Myślę, że metro potrzebuje (lepszego) utrzymania, ale to duży zbieg okoliczności, że tak wiele przypadków wydarzyło się ostatnio - przyznał z kolei inny pasażer, Lucia Corsas. Jak zauważa agencja Reutera, Sheinbaum jest obecnie uważana za faworytkę rządzącej w Meksyku partii Morena do wskazania jako jej kandydatki w wyborach prezydenckich w 2024 roku.