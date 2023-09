Liczą około 180 tysięcy osób. Gangi jednym z największych "pracodawców" w kraju

Uwzględniając go, obliczyli, że zorganizowane grupy przestępcze w Meksyku w 2012 roku liczyły 115 tys. członków, a dekadę później, pod koniec 2022 roku, zrekrutowały już łącznie od 160 tys. do nawet 180 tys. członków. Autorzy analizy oszacowali też, że gangi tygodniowo rekrutują około 350-370 osób, co czyni je piątym największym "pracodawcą" w kraju.

Gangi w Meksyku

Eksperci zauważyli, że "kolejne rekrutacje są dla gangów konieczne", by równoważyć straty, gdy członkowie organizacji trafiają do więzień. Jednocześnie ich zdaniem zwiększanie liczby więźniów wcale nie poprawia sytuacji dotyczącej przestępczości w kraju. "Osadzanie (w zakładach karnych - red.) prawie sześciu tysięcy członków gangów rocznie nie zapobiegło ich wzrostowi w jeszcze większe organizacje" - zauważono. Zamiast tego w analizie zasugerowano, że konieczne jest zapobieganie samym rekrutacjom.

W rozmowie z "Guardianem" Victoria Dittmar, niezwiązana z analizą ekspertka z think tanku Insight Crime, zwróciła jednak uwagę, że liczba członków gangów może być różna w zależności od tego, jak definiuje się to pojęcie. - Trudno jest wskazać, kto jest członkiem organizacji przestępczej, a kto nie jest. Co z politykiem, który przyjmuje pieniądze, albo kimś, kto współpracował z grupą tylko raz? - pyta. - Nie widziałam żadnych innych szacunków dotyczących tego, ile osób jest w jakiś sposób powiązanych z grupami przestępczymi. To pierwsze tego typu opracowanie.