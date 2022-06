Fala przemocy w Meksyku. Kartele narkotykowe uderzają w pobliżu popularnych kurortów

Zwłoki ośmiu mężczyzn znalazł w sobotę farmer, który pracował na polu na granicy stanu Quintana Roo. To wschodnia część półwyspu Jukatan , jednej z najczęściej odwiedzanych przez turystów części kraju. Jak podaje ABC News, śledczy podejrzewają, że byli to pracownicy farmy w nadmorskiej miejscowości Xcalak, którzy zostali porwani dzień wcześniej. Dodają, że prawdopodobnie zamordowano ich gdzie indziej, a ciała podrzucono na pole. Ofiary nie zostały na razie zidentyfikowane.

Porachunki gangów zagrażają turystom

2022 najkrwawszym rokiem od lat

Obecny rok w Meksyku jest zdecydowanie najkrwawszym od wielu lat. Od stycznia w kraju zarejestrowano ponad 33 tysiące morderstw. Tymczasem w całym 2019 roku wykryto w Meksyku do 34 688 zabójstw, rok później – do 34 554. Już tamte liczby były tragiczne, teraz podobne notuje się już w połowie roku.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do części stanów, jeśli to nie jest koniecznie - ich listę znajdziemy na stronie MSZ. Podczas podróży do pozostałych części Meksyku zaleca zaś zachowanie szczególnej ostrożności. "Coraz częściej dochodzi do wymiany ognia między rywalizującymi grupami zajmującymi się handlem narkotykami lub w kontekście wymuszenia haraczy od miejscowych przedsiębiorstw. Postronni turyści mogą stać się przypadkowymi ofiarami takich porachunków" - czytamy w ostrzeżeniu ministerstwa.